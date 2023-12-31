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«Челси» поспорит с «Тоттенхэмом» за Тодибо

31 Декабря 2023 • 11:32 Комментировать
Тоттенхэм
...
Борнмут
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Через 4 ч. 51 мин.

Лондонский «Челси» готов поспорить с соседями из «Тоттенхэма» за трансфер центрального защитники «Ниццы» Жана-Клера Тодибо. Как сообщает журналист Бобби Винсент, «пенсионеры» тоже участвуют в гонке за французом.

Напомним, «Ницца» ранее оценивала Тодибо в сумму компенсации в районе 40 миллионов евро. «Челси» уже сейчас ищет замену 39-летнему Тьяго Силве, у которого летом заканчивается контракт. Тодибо является одним из приоритетных вариантов для руководства.

Жан-Клер ранее выступал за каталонскую «Барселону», в которой не смог заиграть. 24-летний центральный защитник в этом розыгрыше Лиги 1 отметился одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Челси Ницца Жан-Клер Тодибо трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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