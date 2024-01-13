​Стерлинг высказался после победы «Челси»

Вингер Рахим Стерлинг дал комментарий после победы «Челси» над «Фулхэмом» со счётом 1:0. Именно Стерлинг реализовал пенальти, с которого был забит единственный мяч.

«Это была трудная игра. Мы забили гол и пытались забить второй. Вы знаете, что бывает в Премьер-лиге, если ты не забиваешь второй мяч.

Три победы подряд? Мы знаем, что это тот уровень, которого нам нужно достичь. В таком большом клубе, как «Челси», если мы достаточно рано не забиваем второй гол, мы начинаем переусердствовать. Нам нужно продолжать наращивать темп и прогрессировать.

Теперь нам нужно отдохнуть и готовиться к матчу против «Мидлсбро». Надеюсь, мы выиграем и выйдем в финал Кубка лиги», - сказал Стерлинг в интервью TNT Sports.