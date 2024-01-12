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Клуб АПЛ готов подписать Матича

12 Января 2024 • 02:41 Комментировать
Челси
...
Фулхэм
1 1.60 X 4.30 2 5.30
13.01 15:30

Полузащитник «Ренна» Неманья Матич заинтересовал английский «Фулхэм».

35-летний футболист, как сообщалось ранее, хочет сменить клуб в январе. Серб отсутствовал на последних тренировках «Ренна», что лишь подогрело разговоры о его скором уходе. Как сообщает инсайдер Джанлука ди Марцио, такое поведение хавбека связано с семейными трудностями: он не смог найти для своих детей подходящую международную школу, поэтому и настроился на переезд.

Матич хотел бы вернуться в Англию, где на протяжении долгих лет выступал за «Челси» и «Манчестер Юнайтед». По данным источника, запрос ветерана готов удовлетворить лондонский «Фулхэм» – «дачники» намерены поспорить за опорника с «Лионом».

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02:41 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ готов подписать Матича
01:55 · Англия. Премьер-лига
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