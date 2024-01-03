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Гилкрист: «Я очень благодарен Почеттино за то, что он позволил мне дебютировать за «Челси»

03 Января 2024 • 12:01 Комментировать
Челси
...
Фулхэм
13.01 15:30

Центральный защитник «Челси» Альфи Гилкрист поблагодарил главного тренера Маурисио Почеттино за доверие. 20-летний англичанин недавно дебютировал за свой команду в Английской премьер-лиге.

«Я очень благодарен Почеттино за то, что он предоставил мне возможность дебютировать за «Челси». После матча с «Кристал Пэлас» он похвалил меня, а в игре с «Лутоном» попросил вновь выйти на поле и сделать то же самое», – цитирует Гилкриста журналист Саймон Филлипс.

Напомним, Гилкрист выходил на замену в последних двух матчах «Челси» и запомнился несколькими успешными действиями в обороне, благодаря чему заслужил сравнения с бывшим капитаном «синих» Джоном Терри.

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Евро-Футбол.Ру,
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