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«Челси» отозвал Фофана из аренды официально

11 Января 2024 • 17:00 Комментировать
Челси
...
Фулхэм
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13.01 15:30

Нападающий Давид Датро Фофана вернулся в «Челси» из «Униона», за который выступал на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба «синих».

В составе «Униона» 21-летний футболист провел 17 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и записал на свой счет одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что «Челси» вернет форварда из аренды, но лишь для того, чтобы продать его. По данным СМИ, Фофана может продолжить карьеру в «Севилье».

Действующий контракт Фофана с «Челси» рассчитан до 2029 года. Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет восемь миллионов евро.

Форвард «Челси» продолжит карьеру в «Севилье»

 

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Евро-Футбол.Ру,
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