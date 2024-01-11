«Челси» отозвал Фофана из аренды

Нападающий Давид Датро Фофана вернулся в «Челси» из «Униона», за который выступал на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба «синих».

В составе «Униона» 21-летний футболист провел 17 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и записал на свой счет одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что «Челси» вернет форварда из аренды, но лишь для того, чтобы продать его. По данным СМИ, Фофана может продолжить карьеру в «Севилье».

Действующий контракт Фофана с «Челси» рассчитан до 2029 года. Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет восемь миллионов евро.

Форвард «Челси» продолжит карьеру в «Севилье»