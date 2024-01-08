«Челси» может купить нападающего сборной Аргентины

Лондонский «Челси» рассматривает вариант с приобретением нападающего «Ромы» Пауло Дибалы. По информации от инсайдера Саймона Филлипса, «синие» могут заплатить за аргентинца 12 миллионов евро отступных, которые прописаны в контракте форварда с «Ромой».

Отметим, что «Челси» хочет в этом месяце купить нового нападающего, но большинство желаемых вариантов являются слишком дорогими. Трансфер Дибалы может стать выходом для «Челси», который сильно нуждается в бомбардире.

30-летний Дибала в нынешнем сезоне провёл 13 матчей в чемпионате Италии, где отметился 5 голами и 6 результативными передачами.