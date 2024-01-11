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Бридж: «Почеттино подводят игроки»

11 Января 2024 • 10:11 Комментировать
Челси
...
Фулхэм
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13.01 15:30

Бывший защитник «Челси» Уэйн Бридж поделился мнением о работе главного тренера «синих» Маурисио Почеттино.

Эксперт назвал аргентинского специалиста хорошим тренером, выразив мнение, что его подводят игроки, выступающие неубедительно.

«Я бы хотел, чтобы ему (Почеттино) дали время, но иногда происходит и наоборот. Честно говоря, с ума можно сойти от того, сколько «Челси» потратил в последнее время на игроков, но привлекают ли они лучших? Думаю, есть другие команды, которые покупают действительно топ-игроков», — цитирует Бриджа Mirror.

Напомним, Почеттино возглавил «Челси» летом 2023 года. После 20 туров текущего розыгрыша АПЛ лондонская команда занимает лишь 10-е место в турнирной таблице, сумев набрать 28 очков.

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Челси Уэйн Бридж Маурисио Почеттино ещё теги

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