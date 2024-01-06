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Почеттино объяснил, почему «Челси» вернул Сантоса из аренды

06 Января 2024 • 12:24 Комментировать
Челси
...
Фулхэм
13.01 15:30

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино поделился информацией о том, почему клуб решил вернуть полузащитника Андрея Сантоса из аренды в «Ноттингем Форест».

«Мы решили вернуть Андрея Сантоса, потому что он не привлекался к тренировкам в «Ноттингем Форест». Он привлекался не каждую неделю. Для него хорошо, что он вернулся. Мы оценим его и примем лучшее решение для него и команды», — цитирует Почеттино журналист Фабрицио Романо.

19-летний Сантос выступал за «Ноттингем Форест» с августа 2023 года по январь 2024 года. За это время он появился на поле только в двух матчах и не отметился голевыми действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ноттингем Форест Маурисио Почеттино Андрей Сантос трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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