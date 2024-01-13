​Почеттино: «Мы на том месте, которое заслуживаем»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино дал комментарий после победы над «Фулхэмом» со счётом 1:0.

Как известно, «Челси» выиграл три матча чемпионата Англии подряд впервые с осени 2022 года.

«Три победы подряд? Сегодняшняя победа важна, и нам нужно ценить её, учитывая то, как «Фулхэм» играл против «Ливерпуля» и «Арсенала» в последние недели.

Футболисты заслуживают похвалы. Люди полагают, что мы должны находиться на другой позиции в таблице, но мы на том месте, которое заслуживаем. Мы находимся в процессе построения команды, я очень доволен», - сказал Почеттино TNT Sports.

«Челси» сейчас занимает восьмое место в таблице Премьер-лиги.