Левый защитник лондонского «Челси» Ян Матсен может быть продан в зимнее трансферное окно.

Руководство «синих» планирует совершить ряд продаж для численного сокращения состава, и нидерландец – один из тех, с кем готовы расстаться в январе при поступлении приемлемого предложения. Как информирует журналист Бен Джейкобс, «Челси» намерен выручить от продажи Матсена 31,5 млн фунтов стерлингов (чуть больше 36 млн евро). Интерес к 21-летнему игроку проявляет дортмундская «Боруссия», однако немецкий клуб настаивает на аренде вместо полноценного трансфера.

Ян Матсен принял участие в 15 матчах «Челси» в текущем сезоне. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 20 млн евро.