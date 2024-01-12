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«Бёрнли» арендует форварда «Челси»

12 Января 2024 • 01:16 Комментировать
Бёрнли
...
Лутон Таун
1 1.95 X 3.60 2 3.90
Через 20 ч. 58 мин.

Нападающий лондонского «Челси» Давид Датро Фофана близок к переходу в «Бёрнли» на правах аренды.

21-летний футболист провёл первую половину сезона в берлинском «Унионе». Недавно «Челси» отозвал ивуарийца, чтобы вновь отправить его в аренду – на этот раз в Англию. По информации журналиста Флориана Плеттенберга, «Бёрнли» достиг устной договорённости по условиям перехода Фофана. Форвард проведёт в составе «кларетовых» оставшуюся часть кампании. Медицинское обследование состоится в течение ближайших двух дней.

«Челси» купил Давида Датро Фофана у норвежского «Молде» в начале 2023 года. В составе «Униона» игрок отметился двумя голами и одним ассистом в 17 матчах.

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