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Приход бывшего капитана «Ливерпуля» может увеличить шансы на уход Галлахера из «Челси»

07 Января 2024 • 12:56 Комментировать
Челси
...
Фулхэм
13.01 15:30

Лондонский «Челси» в это трансферное окно может пополнить свои ряды бывшим капитаном «Ливерпуля» Джорданом Хендерсоном. Как сообщет Football London, приход англичанина может увеличить шансы на продажу другого хавбека «Челси» Конора Галлахера, который до сих пор не продлил свой истекающий в 2025 году контракт.

Ранее сообщалось, что Хендерсон не чувствует себя счастливым в «Аль-Иттифаке», куда перебрался минувшим летом из «Ливерпуля». 33-летний Джордан хотел бы вернуться в Английскую премьер-лигу уже в этом месяце.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Саудовской Аравии Хендерсон отметился четырьмя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Конор Галлахер

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