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«Фулхэм» предложит новый контракт Адарабиойо

12 Января 2024 • 18:21 Комментировать
Челси
...
Фулхэм
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Через 20 ч. 53 мин.

Руководство «Фулхэма» намерено предложить новый контракт нигерийскому защитнику Тосину Адарабиойо.

По информации Standard Sport, несмотря на отклоненное ранее предложение, «дачники» намерены предложить защитнику улучшенные условия. Какое решение примет футболист не сообщается. Игрок пока что не планирует принимать решение относительно своей карьеры, поскольку его контракт истекает летом 2024 года.

Напомним, что Адарабиойо выступает за «Фулхэм» с 2020 года. Интерес к нему проявляют итальянские топ-клубы «Милан» и «Наполи». Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего футболиста в 12 миллионов евро

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Тосин Адарабиойо

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ЧЕЛСИ ФУЛХЭМ
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