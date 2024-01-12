​Почеттино ожидает сложного матча против «Фулхэма»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о субботнем матче Премьер-лиги против «Фулхэма».

«Нам предстоит встретиться с очень хорошей командой. У «Фулхэма» дела идут хорошо. В последнем матче против «Ливерпуля» в Кубке лиги они показали, что являются сильной командой с качественными футболистами. Завтра будет непросто.

Нам нужно сохранить темп, ведь за последнее время у нас было несколько побед. Команда хорошо готовится, игроки уверены в себе», - сказал Почеттино на пресс-конференции.

Матч между «Челси» и «Фулхэмом» стартует 13 января в 15:30 по московскому времени.