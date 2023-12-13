Глен Джонсон объяснил, почему его разочаровал Мудрик

Бывший защитник сборной Англии Глен Джонсон высказался о Михаиле Мудрике, который прошлой зимой перебрался в Лондон в состав «Челси», но забил всего лишь два гола в официальных встречах. Эксперт пояснил, почему украинец его разочаровал.

«Он не использует те сильные качества, которыми обладает. Например, его молниеносную скорость и техничность. Все надеялись, что он забьёт пару голов – и у него пойдёт игра. Но этого не произошло», - рассуждает Джонсон для Goal.

Напомним, что контракт Михаила с «синими» действует до лета 2031 года. В текущем сезоне он провёл за лондонцев 15 матчей, в которых дважды отличился голами и дважды – ассистами партнёрам.