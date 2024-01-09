Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Палмер рассказал, что думает о сравнениях с ди Марией

09 Января 2024 • 21:59 Комментировать
Челси
...
Фулхэм
13.01 15:30

Полузащитник «Челси» Коул Палмер прокомментировал слова Маурисио Почеттино о сходстве с Анхелем ди Марией.

Рулевой «синих» неоднократно заявлял, что англичанин напоминает ему ди Марию манерой игры. Недавно Почеттино вновь сравнил игроков, сказав, что Палмер может достичь уровня звёздного аргентинца  в будущем.

«Ди Мария – невероятный игрок, – делится мнением сам Палмер. – Конечно, такое сравнение – это ценный комплимент, но мне ещё далеко до этого уровня», – приводит Sky Sports слова 21-летнего атакующего хавбека.

Коул Палмер перешёл в «Челси» летом 2023 года из «Манчестер Сити». В 23 матчах за лондонцев футболист отметился десятью голами и семью ассистами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Анхель Ди Мария Маурисио Почеттино Коул Палмер ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 09 Января
21:59
Палмер рассказал, что думает о сравнениях с ди Марией
14:47
В «Челси» определились, какие позиции нуждаются в усилении в январе
14:27
У «Арсенала» появился конкурент в борьбе за Онана
14:17
У «Боруссии» Дортмунд не будет права выкупа Матсена
03:44
«Реал» поборется с «Челси» и «Арсеналом» за 20-летнего защитника
02:33
Почеттино: «Я не могу требовать от Тьяго Силвы тренироваться так, будто ему 18 лет»
02:14
«Челси» ведёт переговоры с Галлахером, но открыт для продажи игрока в январе
02:04
Клубы АПЛ готовы предложить «Атлетико» 20 млн евро за Сёюнджю
00:44
«Боруссия» арендует защитника «Челси»
00:34
«Челси» не планирует увольнять Почеттино в случае непопадания в еврокубки
08 Января
21:44
Почеттино: «В «Челси» достаточно нападающих»
13:12
Романо оценил вероятность перехода Довбика в «Челси»
12:48
«Челси» может купить нападающего сборной Аргентины
11:35
«Челси» нацелился на защитника из Ла Лиги
11:27
«Боруссия» Дортмунд уверена, что подпишет двух новичков до конца недели
07 Января
15:20
Стало известно, когда Нкунку вернётся в строй
12:56
Приход бывшего капитана «Ливерпуля» может увеличить шансы на уход Галлахера из «Челси» 1
11:41
Почеттино рассказал о состоянии трёх игроков, которые близки к возвращению
01:33
У Почеттино спросили, готов ли «Челси» подписать Хендерсона
06 Января
12:24
Почеттино объяснил, почему «Челси» вернул Сантоса из аренды
04 Января
16:02
Пере Гвардиола рассказал, обращался ли «Челси» к «Жироне» для трансфера Довбика
15:50
Матсен согласовал контракт с «Боруссией» Дортмунд
13:03
Два лондонских клуба хотят купить бывшего защитника «Манчестер Юнайтед»
03 Января
22:35
«Тоттенхэм» вряд ли сделает предложение «Челси» по Галлахеру в январе
22:08
«Бавария» не станет платить больше 60 млн евро за Пальинью
12:01
Гилкрист: «Я очень благодарен Почеттино за то, что он позволил мне дебютировать за «Челси»
03:34
Галлахер не горит желанием покидать «Челси»
00:21
«Челси» намерен отозвать из аренды Андрея Сантоса
02 Января
23:02
Чилуэлл вернулся к тренировкам – он не играл с сентября
21:50
«Челси» готов продать Матсена в январе – назван ценник
21:17
Пальинья хочет перейти в «Баварию», мюнхенский клуб планирует потратиться на другого игрока
31 Декабря
11:32
«Челси» поспорит с «Тоттенхэмом» за Тодибо
30 Декабря
20:58
«Челси» и «Тоттенхэм» не обсуждают трансфер Галлахера
13 Декабря
23:11
Глен Джонсон объяснил, почему его разочаровал Мудрик
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЧЕЛСИ ФУЛХЭМ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Алексей Миранчук назло Гасперини становится ключевой фигурой в «Аталанте» ​«Аль-Наср» показал, каков Роналду в раздевалке «Ливерпуль» выбрал звезду на замену Салаху ​Эксперты назвали самого дорогого футболиста в мире, Мбаппе – на 27 месте ​Мальдини назвал лучших нападающих, которых ему приходилось сдерживать Топ-5 ожидаемых трансферов зимы Мбаппе сильно обидел «Реал», «Манчестер Юнайтед» поставил ультиматум тренеру, а «ПСЖ» могут лишить очков – в главных слухах недели Спалился: Промеса нашли в Дубае, он может подставить «Спартак» Суперкомпьютер определил главного фаворита Лиги чемпионов «Барселона» решила продать Педри - известна цена
«Интер» в самой концовке дожал аутсайдера «Лас-Пальмас» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Барселона» пропустила два гола от «Барбастро», но всё же прошла дальше Даже хет-трик Мораты не остановил «Жирону», смявшую «Атлетико» в драматичном матче с семью голами ​Умер легендарный Беккенбауэр ​Холанн перейдёт в «Барселону» Роналду был лучше в 2023 году, а Месси кинули «золотую кость» «Салернитана» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Алексей Миранчук назло Гасперини становится ключевой фигурой в «Аталанте» «Ювентус» на 90-й минуте вырвал победу над худшей командой Серии А
ЦСКА разгромил «Торпедо» в матче КХЛ «Металлург» обыграл «Локомотив» в матче КХЛ Квалификация Australian Open: пять россиянок прошли дальше, пять - вылетели «Амур» дома всухую разгромил «Сибирь» «Авангард» в овертайме вырвал победу у «Адмирала» Вице-президент федерации тенниса России: Каждый решает сам, что ему делать в новогодние праздники Рублёв выиграл турнир в Гонконге Селиваненко высказался в преддверии финала Рублёва с Руусувуори: «Андрей уже по идее втянулся в турнирный ритм» Московское «Динамо» разгромило «Куньлунь» Рублёв в волевом стиле вышел в финал турнира в Гонконге
Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 09 Января
22:30 · Англия. Кубок лиги
«Мидлсбро» - «Челси»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
22:29 · Англия. Премьер-лига
Вернер прокомментировал переход в «Тоттенхэм»
22:19 · Англия. Кубок лиги
«Челси» объявил состав на игру полуфинала Кубка лиги, Стерлинг и Палмер – в основе
22:14 · Англия. Премьер-лига
Палмер: «Я надеялся, что никогда не уйду из «Манчестер Сити»
22:14 · Англия. Премьер-лига
Тимо Вернер – игрок «Тоттенхэма» официально
21:59 · Англия. Премьер-лига
Палмер рассказал, что думает о сравнениях с ди Марией
21:48 · Англия. Премьер-лига
Онана – пятый в рейтинге лучших вратарей АПЛ в текущем сезоне
21:36 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» «перебила» предложение «Тоттенхэма» по Дрэгушину
21:28 · Англия. Премьер-лига
Опенда: «Вернер покажет свои качества в «Тоттенхэме»
21:11 · Англия. Премьер-лига
Подписание левого защитника – приоритетная цель «Арсенала» в январе
21:01 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, сколько «Боруссия» будет платить Санчо слухи
20:41 · Англия. Премьер-лига
Важный игрок «Манчестер Юнайтед» может вернуться на поле после травмы уже в матче с «Тоттенхэмом»
20:40 · Англия. Премьер-лига
Знаменитый сербский хавбек может вернуться в АПЛ слухи
20:04 · Англия. Премьер-лига
Три топ-клуба АПЛ нацелились на хавбека из Чемпионшипа слухи
19:54 · Англия. Премьер-лига
​Онана пропустит первый матч сборной Камеруна на Кубке Африки из-за «Манчестер Юнайтед»
Все новости
Рекомендуем