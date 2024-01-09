Палмер рассказал, что думает о сравнениях с ди Марией

Полузащитник «Челси» Коул Палмер прокомментировал слова Маурисио Почеттино о сходстве с Анхелем ди Марией.

Рулевой «синих» неоднократно заявлял, что англичанин напоминает ему ди Марию манерой игры. Недавно Почеттино вновь сравнил игроков, сказав, что Палмер может достичь уровня звёздного аргентинца в будущем.

«Ди Мария – невероятный игрок, – делится мнением сам Палмер. – Конечно, такое сравнение – это ценный комплимент, но мне ещё далеко до этого уровня», – приводит Sky Sports слова 21-летнего атакующего хавбека.

Коул Палмер перешёл в «Челси» летом 2023 года из «Манчестер Сити». В 23 матчах за лондонцев футболист отметился десятью голами и семью ассистами.