Палмер рассказал, что думает о сравнениях с ди Марией

Полузащитник «Челси» Коул Палмер прокомментировал слова Маурисио Почеттино о сходстве с Анхелем ди Марией.
Рулевой «синих» неоднократно заявлял, что англичанин напоминает ему ди Марию манерой игры. Недавно Почеттино вновь сравнил игроков, сказав, что Палмер может достичь уровня звёздного аргентинца в будущем.
«Ди Мария – невероятный игрок, – делится мнением сам Палмер. – Конечно, такое сравнение – это ценный комплимент, но мне ещё далеко до этого уровня», – приводит Sky Sports слова 21-летнего атакующего хавбека.
Коул Палмер перешёл в «Челси» летом 2023 года из «Манчестер Сити». В 23 матчах за лондонцев футболист отметился десятью голами и семью ассистами.
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