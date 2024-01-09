Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клубы АПЛ готовы предложить «Атлетико» 20 млн евро за Сёюнджю слухи

09 Января 2024 • 02:04 Комментировать
Реал Мадрид
...
Атлетико М
1 2.02 X 3.55 2 3.60
10.01 22:00

Центральный защитник мадридского «Атлетико» Чаглар Сёюнджю интересен представителям Английской премьер-лиги.

По некоторым данным, «матрасники» готовы расстаться с турецким футболистом в текущем месяце, а сам центрбек хотел бы вернуться в Англию. Как сообщается в обновлённом отчёте журналиста Джанлуки ди Марцио, клубы Премьер-лиги выразили готовность заплатить за Сёюнджю 20 млн евро. Один из претендентов – «Фулхэм».

Чаглар Сёюнджю выступал за «Лестер» с 2018 по 2023 год, после чего перебрался в «Атлетико» на правах свободного агента. 27-летний игрок провёл лишь девять матчей за команду Диего Симеоне, дважды появившись в старте.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Атлетико Мадрид Чаглар Сеюнджю трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 09 Января
00:05
Вальверде назвал экс-футболиста «Реала», с которым хотел бы играть в одной команде
08 Января
22:27
​«Реал» и «Атлетико» проведут три очных матча за четыре недели
21:00
Журналист: «Беллингем мог отказать «Реалу» ради «Барселоны», если бы та могла его себе позволить» 1
19:52
Колыванов: «Мбаппе уже нечего делать во Франции»
18:43
Прогноз и ставка от Константина Генича на матч Реал Мадрид – Атлетико Мадрид Суперкубка Испании – 10 января 2024
16:33
«Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» сразятся за защитника «Эвертона»
15:35
Стало известно, сможет ли Камавинга сыграть против «Атлетико»
07 Января
18:26
Гюлер: «Анчелотти вселяет в меня уверенность»
14:37
Суперкомпьютер определил чемпиона этого розыгрыша Ла Лиги
14:28
Суперкомпьютер определил главного фаворита Лиги чемпионов
10:48
Анчелотти рассказал, смог ли Камавинга избежать травмы
02:38
Анчелотти: «Барселона» будет бороться за все трофеи»
28 Декабря
02:11
«Реал» обсудит новый контракт с Анчелотти после матча Суперкубка Испании
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД АТЛЕТИКО М
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​«Ливерпуль» установил рекорд АПЛ Алексей Миранчук назло Гасперини становится ключевой фигурой в «Аталанте» ​«Аль-Наср» показал, каков Роналду в раздевалке «Ливерпуль» выбрал звезду на замену Салаху ​Эксперты назвали самого дорогого футболиста в мире, Мбаппе – на 27 месте ​Мальдини назвал лучших нападающих, которых ему приходилось сдерживать Бензема может перейти в европейский клуб Топ-5 ожидаемых трансферов зимы Каземиро больше не сыграет за «Манчестер Юнайтед» Мбаппе сильно обидел «Реал», «Манчестер Юнайтед» поставил ультиматум тренеру, а «ПСЖ» могут лишить очков – в главных слухах недели
«Интер» в самой концовке дожал аутсайдера «Лас-Пальмас» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Барселона» пропустила два гола от «Барбастро», но всё же прошла дальше Даже хет-трик Мораты не остановил «Жирону», смявшую «Атлетико» в драматичном матче с семью голами Роналду был лучше в 2023 году, а Месси кинули «золотую кость» ​Умер легендарный Беккенбауэр «Салернитана» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Автогол решил исход топ-матча: «Ливерпуль» победил в Лондоне и выбил «Арсенал» из Кубка Англии «Ювентус» на 90-й минуте вырвал победу над худшей командой Серии А Проект «Саудовская Аравия» сворачивается: топ-клубы лиги остались без кормушки
«Амур» дома всухую разгромил «Сибирь» «Авангард» в овертайме вырвал победу у «Адмирала» Вице-президент федерации тенниса России: Каждый решает сам, что ему делать в новогодние праздники Рублёв выиграл турнир в Гонконге Селиваненко высказался в преддверии финала Рублёва с Руусувуори: «Андрей уже по идее втянулся в турнирный ритм» Московское «Динамо» разгромило «Куньлунь» Рублёв в волевом стиле вышел в финал турнира в Гонконге Балахнин – об Олимпиаде: «Как мы будем играть, когда немецкие танки едут на наших ребят» Тищенко – о боксёрском поединке Нганну – Джошуа: «Каждый из них имеет возможность закончить бой досрочно» Голы трёх российских игроков помогли «Каролине» обыграть «Вашингтон»
Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 09 Января
02:56 · Англия. Кубок Англии
Рой Кин раскритиковал Хёйлунна
02:42 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» уверен в подписании Дрэгушина, несмотря на интерес «Баварии»
02:33 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Я не могу требовать от Тьяго Силвы тренироваться так, будто ему 18 лет»
02:14 · Англия. Премьер-лига
«Челси» ведёт переговоры с Галлахером, но открыт для продажи игрока в январе
02:04 · Англия. Премьер-лига
Клубы АПЛ готовы предложить «Атлетико» 20 млн евро за Сёюнджю слухи
01:52 · Англия. Кубок Англии
Фернандеш реализовал 28 пенальти за четыре года в «Манчестер Юнайтед» – больше всех среди игроков АПЛ
01:41 · Англия. Кубок Англии
Тен Хаг: «Я не знаю, почему «Манчестер Юнайтед» упустил столько моментов»
01:30 · Англия. Премьер-лига
Отаменди: «Бернарду Силва – замечательный человек и великий игрок»
01:08 · Англия. Кубок Англии
«МЮ» уверенно прошёл «Уиган» в Кубке Англии
01:07 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, почему Антони пропустил матч «Манчестер Юнайтед»
00:46 · Англия. Премьер-лига
​«Брайтон» договорился по Барко
00:44 · Англия. Премьер-лига
«Боруссия» арендует защитника «Челси»
00:34 · Англия. Премьер-лига
«Челси» не планирует увольнять Почеттино в случае непопадания в еврокубки
00:24 · Англия. Премьер-лига
Марсьяль близок к уходу из «Манчестер Юнайтед» на правах аренды
08 Января
23:43 · Англия. Премьер-лига
Перишич может покинуть «Тоттенхэм» уже в январе
Все новости
Рекомендуем