Центральный защитник мадридского «Атлетико» Чаглар Сёюнджю интересен представителям Английской премьер-лиги.

По некоторым данным, «матрасники» готовы расстаться с турецким футболистом в текущем месяце, а сам центрбек хотел бы вернуться в Англию. Как сообщается в обновлённом отчёте журналиста Джанлуки ди Марцио, клубы Премьер-лиги выразили готовность заплатить за Сёюнджю 20 млн евро. Один из претендентов – «Фулхэм».

Чаглар Сёюнджю выступал за «Лестер» с 2018 по 2023 год, после чего перебрался в «Атлетико» на правах свободного агента. 27-летний игрок провёл лишь девять матчей за команду Диего Симеоне, дважды появившись в старте.