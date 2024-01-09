В «Челси» определились, какие позиции нуждаются в усилении в январе

Лондонский «Челси» намерен усилить как минимум три позиции в январское трансферное окно. Как сообщает журналист Низар Кинселла, главной целью клуба остаётся покупка нового нападающего, но также «синие» хотели бы приобрести центрального защитника и левого фуллбека.

Из-за травматичности Бена Чилуэлла и ухода Яна Матсена «Челси» задумывается об усилении позиции левого защитника. Тем более, в лазарете сейчас также находится Марк Кукурелья. Клуб также хочет купить центрального защитника, который в будущем заменит Тьяго Силву. Напомним, у 39-летнего бразильца ближайшим летом истекает контракт с «Челси».