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«Тоттенхэм» не сдаётся в борьбе за полузащитника «Челси»

10 Января 2024 • 16:24 Комментировать
Челси
...
Фулхэм
13.01 15:30

Лондонский «Тоттенхэм» не сдаётся в попытках заполучить полузащитника «Челси» Конора Галлахера, который является третьим капитаном своей команды после Риса Джеймса и Бена Чилуэлла. По информации от журналиста Мигеля Дилэйни, «шпоры» не оставляют надежд провернуть трансфер 23-летнего англичанина.

Напомним, Галлахер всё ещё не продлил контракт с «Челси», который истекает летом 2025 года. Стороны далеки от достижения соглашения, что даёт «Тоттенхэму» надежду на трансфер.

Ранее сообщалось, что «Челси» будет требовать за Галлахера минимум 60 миллионов евро компенсации. Конор в нынешнем сезоне стабильно выходит в стартовом составе «синих» в матчах Английской премьер-лиги.

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