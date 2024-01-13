​Мудрик – в запасе: «Челси» назвал состав на дерби с «Фулхэмом»

В субботу в Английской премьер-лиге пройдёт лондонское дерби – «Челси» будет принимать «Фулхэм». Главный тренер «пенсионеров» Маурисио Почеттино доверил место на поле с первых минут таким футболистам:

Петрович, Гюсто, Дисаси, Тьяго Силва, Колвилл, Кайседо, Энцо Фернандес, Галлахер, Палмер, Стерлинг, Броя.

Отметим, что вингер Михаил Мудрик начнёт игру в запасе.

Матч между «Челси» и «Фулхэмом» стартует в 15:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле «Стэмфорд Бридж» можно будет в текстовой трансляции, которая пройдёт на портале LiveResult.

Отметим, что «Челси» сейчас занимает лишь десятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.