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Романо оценил вероятность перехода Довбика в «Челси»

08 Января 2024 • 13:12 Комментировать
Челси
...
Фулхэм
13.01 15:30

Авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо высказался по поводу возможного перехода нападающего «Жироны» Артёма Довбика в лондонский «Челси». Напомним, «синие» хотят купить нового нападающего в этом месяце, а 26-летний украинец является одним из лучших бомбардиров Ла Лиги с 11 голами и 5 ассистами на счету.

«Несмотря на слухи о переходе в «Челси», Артём Довбик не покинет «Жирону» в январе. На это нет никаких шансов. По крайней мере, в январе. Летом всё возможно, но я не знаю, захочет ли купить Артёма «Челси» в этот период», – сказал Романо в эфире своего подкаста.

«Трансфермаркт» оценивает Довбика в 28 миллионов евро.

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