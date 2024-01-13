Палмер: «У меня не было шансов в «Манчестер Сити»

Полузащитник «Челси» Коул Палмер высказался о своём переходе в лондонский клуб. Напомним, прошлым летом 21-летний футболист перебрался в стан «синих» из «Манчестер Сити».

«В какой-то момент я почувствовал, что готов начать регулярно играть в «Манчестер Сити», но вы же знаете, какая там глубина состава. У меня практически не было там шансов. В любом случае я доволен, что все сложилось именно так», — заявил Палмер Mail Sport.

В текущем сезоне 21-летний футболист принял участие в 21 матче в футболке «Челси», забил восемь мячей и записал на свой счет семь голевых передач.

Контракт Палмера с клубом рассчитан до 2030 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость хавбека в 45 миллионов евро.