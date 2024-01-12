Почеттино высказался о состоянии вратаря «Челси» Санчеса

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино дал комментарий по поводу состояния голкипера Роберта Санчеса.

Как известно, Санчес угодил в лазарет «Челси» приблизительно месяц назад.

«Мы счастливы, потому что специалисты говорят, что всё идёт хорошо. Сегодня он бегает по полю, пытается проверить свои ощущения. В ближайшие несколько дней он будет продолжать беговую работу, чтобы посмотреть, как будет реагировать его колено. Но всё очень позитивно», - сказал Почеттино на пресс-конференции.

Ближайший матч «Челси» проведёт в субботу, 13 января, - против «Фулхэма» на своём поле.