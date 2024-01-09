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У «Боруссии» Дортмунд не будет права выкупа Матсена

09 Января 2024 • 14:17 Комментировать
Челси
...
Фулхэм
13.01 15:30

Дортмундская «Боруссия» не стала включать опцию выкупа в сделку по аренде защитника «Челси» Яна Матсена. Напомним, нидерландец близок к трансферу в стан «шмелей» на срок до конца нынешнего сезона.

По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, руководство «Боруссии» решило не включать в сделку опцию выкупа. «Челси» настаивал на противоположном, поэтому сделка задержалась. В конечном итоге стороны смогли найти компромисс.

Ожидается, что Матсен прибудет в Дортмунд в среду, после чего пройдёт медосмотр и подпишет с новым клубом контракт. В нынешнем сезоне Ян всего однажды выходил в стартовом составе «Челси» на матч Английской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
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