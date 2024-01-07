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Стало известно, когда Нкунку вернётся в строй

07 Января 2024 • 15:20 Комментировать
Челси
...
Фулхэм
13.01 15:30

Полузащитник лондонского «Челси» Кристофер Нкунку в ближайшее время вернётся на поле.

Напомним, 26-летний футболист пропустил минувший матч Кубка Англии против «Престона» (4:0). Как позже рассказал главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино, у Нкунку возникли проблемы с бедром и ему предстоит пройти обследование.

По сведениям RMC Sport, повреждение французского игрока оказалось не очень серьезным. Сообщается, что Нкунку предоставлен небольшой отдых, а возвращение футболиста на поле ожидается уже на следующей неделе.

В составе «Челси» Нкунку принял участие в четырех матчах с учетом всех турниров и отметился одним забитым мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Кристофер Нкунку

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