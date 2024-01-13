​Почеттино высказался о спорном моменте – Гюсто могли удалить

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о спорном моменте в концовке первого тайма матча против «Фулхэма». За фол против Виллиана защитник «пенсионеров» Мало Гюсто получил только жёлтую карточку.

«Подкат Гюсто? Конечно, я всё понимаю. Я уважаю разные мнения. Это был трудный момент для судей и ВАР. За подобные действия нас уже несколько раз удаляли. Не буду ничего говорить – я понимаю, что, возможно, это была красная карточка. Не хочу много говорить, потому что я не видел всех ракурсов. Но это футбол – иногда он за тебя, а иногда против», - сказал Почеттино TNT Sports.

«Челси» сейчас занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ.