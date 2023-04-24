Салиба не поможет «Арсеналу» в матче с «Манчестер Сити»

Защитник лондонского «Арсенала» Вильям Салиба не поможет своей команде важнейшем матче против «Манчестер Сити», который состоится в середине этой недели. По информации от журналиста Дэвида Орнштейна, француз ещё не успел восстановиться после травмы.

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета на недавних пресс-конференциях заявил, что не знает, сможет ли Салиба вернуться на поле до конца сезона. Напомним, у Салиба проблемы со спиной.

«Арсенал» пока лидирует в турнирной таблице АПЛ с отрывом в пять очков от «Манчестер Сити». Это при том, что у команды Хосепа Гвардиолы есть два матча в запасе, а также очная встреча с «Арсеналом» на домашнем стадионе.