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Салиба не поможет «Арсеналу» в матче с «Манчестер Сити»

24 Апреля 2023 • 10:47 Комментировать
Манчестер Сити
...
Арсенал
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26.04 22:00

Защитник лондонского «Арсенала» Вильям Салиба не поможет своей команде  важнейшем матче против «Манчестер Сити», который состоится в середине этой недели. По информации от журналиста Дэвида Орнштейна, француз ещё не успел восстановиться после травмы.

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета на недавних пресс-конференциях заявил, что не знает, сможет ли Салиба вернуться на поле до конца сезона. Напомним, у Салиба проблемы со спиной.

«Арсенал» пока лидирует в турнирной таблице АПЛ с отрывом в пять очков от «Манчестер Сити». Это при том, что у команды Хосепа Гвардиолы есть два матча в запасе, а также очная встреча с «Арсеналом» на домашнем стадионе.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Вильям Салиба
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МАНЧЕСТЕР СИТИ АРСЕНАЛ
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