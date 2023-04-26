Джака прибыл с «Арсеналом» в Манчестер

Один из ключевых игроков лондонского «Арсенала» Гранит Джака прибыл со своей командой в Манчестер, где «канониры» сегодня вечером сыграют один из важнейших матчей сезона против «Манчестер Сити». Фотографией полузащитника, выходящего из автобуса клуба, делятся британские спортивные СМИ.

Напомним, что в прошедшем провальном матче «Арсенала» против «Саутгемтона» (3:3) Джака отсутствовал по причине недомогания. Его место на поле занял Фабиу Виейра, игра которого вызвала бурное негодование со стороны болельщиков «канониров».

Гранит Джака проводит один из самых результативных сезонов в карьере. На данный момент у албанского швейцарца семь голов и пять ассистов в официальных турнирах в играх за свой клуб.