Де Брёйне: «У Холанна есть всё, чтобы побить рекорд АПЛ»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне высказался о результативности своего товарища по команде Эрлинга Холанна.

Норвежец уже повторил рекорд Премьер-лиги, ранее единолично принадлежавший Мохамеду Салаху, отличившись 32 раза. В оставшихся матчах лидеру атаки «горожан» достаточно забить однажды, чтобы стать главным рекордсменом.

«Он определённо может сделать, потому что он умеет забивать голы. Это его призвание. Думаю, это произойдёт, если мы будем создавать для него моменты. Посмотрим. Конечно, это будет для очень ценным достижением для него, но, надеюсь, мы также сможем вместе выиграть чемпионат», – цитирует BeanymanSports бельгийца.