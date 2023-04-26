Эдди Хау – о матче «Арсенал» – «Манчестер Сити»: «Это будет отличная игра для АПЛ»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау поделился ожиданиями от центрального матча тура в Английской премьер-лиги, где «Манчестер Сити» примет у себя дома лондонский «Арсенал».

«В тактическом плане это будет очень интересный матч. Не могу дать вам прогноз, ведь сложно угадать результат. Две блестящие команды, два блестящих тренера. Это будет отличная игра для Английской премьер-лиги», – сказал Хау на пресс-конференции.

Сегодняшний матч между «Арсеналом» и «Манчестер Сити» будет иметь важное значение в чемпионской гонке. «Канониры» сейчас лидируют с отрывом в 5 очков, но у «горожан» есть два матча в запасе.