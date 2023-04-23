Кто станет чемпионом Англии

Чемпионская гонка в Английской премьер-лиге постепенно выходит на финишную прямую. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предлагает взглянуть на турнирную ситуацию и оценить шансы команд на завоевание титула.

Кто борется за титул

М Команда И В Н П ЗМ ПМ РМ О 1 Арсенал 32 23 6 3 77 34 +43 75 2 Манчестер Сити 30 22 4 4 78 28 +50 70

«Арсенал» остаётся лидером чемпионата Англии. При этом после трёх подряд осечек в виде ничьих с «Ливерпулем», «Вест Хэмом» и «Саутгемптоном» ситуация для лондонцев уже не такая радужная. Если брать потерянные очки, то «Манчестер Сити», который провёл на два матча больше, имеет лучшие показатели.

Прямо сейчас и «Арсенал», и «Манчестер Сити» формально держат ситуацию в своих руках. Дело в том, что на днях команды проведут очный матч на «Этихад Стэдиум». Если «канониры» выиграют, то они снова будут превосходить «горожан» в том числе по потерянным баллам. Но, откровенно говоря, шансов на набор трёх очков в Манчестере у команды Микеля Артеты очень мало.

Календарь

Давайте обратимся к календарю и посмотрим, с кем предстоит сыграть «Арсеналу» и «Манчестер Сити» до конца чемпионата.

Соперники Арсенала Соперники Манчестер Сити Манчестер Сити (выезд) Арсенал (дома) Челси (дома) Фулхэм (выезд) Ньюкасл (выезд) Вест Хэм (дома) Брайтон (дома) Лидс (дома) Ноттингем Форест (выезд) Эвертон (выезд) Вулверхэмптон (дома) Челси (дома) Брайтон (выезд) Брентфорд (выезд)

«Арсеналу» осталось провести в Премьер-лиге всего лишь шесть матчей. При этом календарь у команды Микеля Артеты довольно сложный. Здесь и «Челси», который наверняка захочет «уколоть» соседей на фоне своих неудач, и борющийся за билет в Лигу чемпионов «Ньюкасл», и крепкий «Брайтон». Да и матчи против команд из нижней части турнирной таблицы на финише сезона часто бывают коварными.

Календарь «Манчестер Сити» в чемпионате Англии выглядит более приемлемым, хоть команде и предстоит провести больше игр – целых восемь. Здесь важно отметить, что у «горожан» по сравнению с «канонирам» более широкий состав основных игроков, и Хосеп Гвардиола может обращаться к ротации без большой потери качества.

Кто станет чемпионом Англии

В средине февраля мы прогнозировали, что «Арсенал» не сможет стать чемпионом Англии в нынешнем сезоне. Надо сказать, что мы недооценили команду Артеты – казалось, что «канониры» «поплывут» гораздо раньше. На деле же лондонцы дали слабину только в средине апреля, когда на фоне серьёзного давления у них поднакопилась усталость.

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Мы по-прежнему считаем, что «Арсенал» титул Премьер-лиги в этом году завоевать не сможет. Слишком уж хорошую форму к концу сезона набрал «Манчестер Сити». Мы ожидаем увидеть победу «горожан» над «канонирами» 26 апреля, при которой шансы лондонцев на чемпионство резко снизятся.

Помешать «Манчестер Сити» стать чемпионом Англии в мае может разве что Лига чемпионов. От «горожан» давно ждут успеха в этом турнире, а потому подопечные Гвардиолы в подсознании наверняка считают полуфинальную дуэль с «Реалом» наиболее приоритетной, хотя испанский тренер публично говорит и будет говорить о том, что его команда думает только о ближайшей игре. При этом, как мы уже сказали, кадровый потенциал должен позволить «Манчестер Сити» решать задачи на всех фронтах.

Если не случится сенсации, «Манчестер Сити» защитит чемпионский титул. Впрочем, фанатам «Арсенала» при таком вероятном сценарии не стоит сильно огорчаться. Даже финиш в топ-4 можно будет считать большим успехом для команды Микеля Артеты, ведь гимн Лиги чемпионов прозвучит на «Эмирейтс» впервые с сезона 2016/2017. Это дорогого стоит.

Александр Тихий