Холанн за первый тайм сделал больше касаний в штрафной соперника, чем весь «Арсенал»

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн за первый тайм матча против «Арсенала» сделал больше касаний в штрафной площади соперника, чем все игроки лондонского клуба вместе взятые.

Так, у норвежца набралось шесть касаний мяча, а у всех игроков «канониров» - пять.

Напомним, «Арсенал» в духе последних матчей против «горожан» продолжает уступать. После первого тайма преимущество «Манчестер Сити» на табло – 2:0. Отличились Кевин де Брёйне и Джон Стоунс.

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