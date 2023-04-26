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Хут: «У Гвардиолы не забалуешь»

26 Апреля 2023 • 22:44 Комментировать
Манчестер Сити
4:1
Арсенал
окончен

Бывший защитник «Лестера» в пору чемпионского сезона команды, Роберт Хут, поделился своими мыслями накануне игры между лондонским «Арсеналом» и «Манчестер Сити», которую многие считают главным матчем сезона. Хут считает, что у действующего чемпиона страны есть определенное психологическое преимущество над «канонирами».

- Я не думаю, что «Манчестер Сити» сильно обеспокоен «Арсенадом». У них хороший момент, все выглядит для них очень перспективно. А Гвардиола никому не позволит сыграть спустя рукава, у него не побалуешь, он требует 100% каждую секунду. У «Сити» есть способность становиться сильнее как раз тогда, когда это надо, - цитирует слова Хута BBC Sport.

Следить за событиями игры можно по ссылке на прямую онлайн-трансляцию

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Роберт Хут
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