Артета: «Опыт Зинченко и Жезуса поможет «Арсеналу» в матче с «Манчестер Сити»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал о значимости Александра Зинченко и Габриэля Жезуса в завтрашнем матче с «Манчестер Сити», который сыграет важную роль в чемпионской гонке АПЛ. Напомним, оба игрока присоединились к «Арсеналу» прошлым летом как раз из «Манчестер Сити».

«Опыт Зинченко и Жезуса поможет «Арсеналу» в матче с «Манчестер Сити». Эти футболисты понимают важность некоторых вещей, которые происходят во время игры. Они всё ещё молодые, но за их плечами большое количество сыгранных матчей и выигранных трофеев», – сказал Артета на пресс-конференции.