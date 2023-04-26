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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Капитан «Арсенала» Эдегор проведет сотый матч за клуб

26 Апреля 2023 • 21:28 Комментировать
Манчестер Сити
2:0
Арсенал
1 1.25 X 6.20 2 14.00
1-й тайм

Сегодня вечером капитан лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор сыграет свой сотый матч за «канониров». Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Напомним, молодой норвежец является капитаном лондонцев с текущего сезона. В нём на его счету 31 матч в АПЛ, в которых 24-летний игрок 12 раз отличился голом и восемь раз ассистом. Выступает Эдегор за «Арсенал» с зимы 2021 года, полноценный контракт с «пушкарями» бывший игрок мадридского «Реала» подписал летом 2021 года.

В 22:00 по московскому времени стартует один из главных матчей Английской премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Арсенал».

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Мартин Эдегор
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МАНЧЕСТЕР СИТИ АРСЕНАЛ
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