Капитан «Арсенала» Эдегор проведет сотый матч за клуб

Сегодня вечером капитан лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор сыграет свой сотый матч за «канониров». Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Напомним, молодой норвежец является капитаном лондонцев с текущего сезона. В нём на его счету 31 матч в АПЛ, в которых 24-летний игрок 12 раз отличился голом и восемь раз ассистом. Выступает Эдегор за «Арсенал» с зимы 2021 года, полноценный контракт с «пушкарями» бывший игрок мадридского «Реала» подписал летом 2021 года.

В 22:00 по московскому времени стартует один из главных матчей Английской премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Арсенал».