«Ливерпуль» претендует на игрока «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кэлвин Филлипс заинтересовал «Ливерпуль».

Мерсисайдцы, как известно, намерены серьёзно усилить среднюю линию в предстоящее трансферное окно. Главной целью клуба назывался Джуд Беллингем, однако 19-летний хавбек дортмундской «Боруссии» оказался для «Ливерпуля» слишком дорогим. По сведениям Mirror, руководство «красных» видит альтернативу Беллингему в другом игроке сборной Англии – Кэлвине Филлипсе. 27-летний футболист недоволен своим положением в «Манчестер Сити», поэтому может быть продан грядущим летом.

Трансферная стоимость Филлипса оценивается порталом Transfermarkt в 35 млн евро. Его контракт с «горожанами» рассчитан до 2028 года.