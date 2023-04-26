Бенефис Де Брёйне: «Манчестер Сити» без вопросов разобрал «Арсенал» в битве лидеров АПЛ

Лондонский «Арсенал» и «Манчестер Сити» сошлись в рамках чемпионата Англии. Встреча 33-го тура АПЛ состоялась 26 апреля на стадионе «Этихад».

«Золотой» матч АПЛ, тут нельзя назвать и придумать иначе. Конечно, может быть ещё множество раскладов, но пять очков преимущества «Арсенала» и два матча в запасе у «Манчестер Сити» говорили чётко – победа в очной встрече значит очень многое и точно сделает явным фаворитом чемпионской гонки того, кто её добудет.

Играли две лучшие команды АПЛ, но фаворит был ясен. Звание своё «Манчестер Сити» начал оправдывать с первых же минут. Резво начали матч «горожане» и уже на второй минуте требовали пенальти за падение Де Брёйне, а на седьмой – счёт открыли. Отличился тот же Кевин, после скидки Холанна убежавший к правому углу штрафной площади и сильно пальнувший в ближний – 1:0. Ремсдейл с броском откровенно запоздал.

Разрыв гостей продолжился и далее, «Сити» не давал продохнуть и только везение уберегало «Арсенал». Бернарду убежал от Зинченко и пробил в ближний угол – спас Ремсдейл, Де Брёйне в одиночку «раздел» Уайта и Габриэла, но Бен в последний момент заблокировал удар бельгийца, Холанн расстреливал после передачи Кевина, но и тут спас голкипер. При этом, толкового (да, хоть какого-то) ответа от «Арсенала» мы не видели.

А Холанн продолжал ускользать от защитников. Теперь после передачи Грилиша протащил мяч метров 10 и пробил в дальний угол, но не попал в створ. Один пропущенный мяч за 45 минут можно было бы назвать достижением «Арсенала». Но и его не случилось. В раздевалку отличился Джон Стоунз, замкнувший подачу Кевина Де Брёйне со штрафного удара – 2:0. Несколько раз Оливер посмотрел повтор на предмет офсайда, в итоге засчитав гол.

А после перерыва разбор «Арсенала» продолжился. Разгром оформил неугомонный Де Брёйне. Сам Кевин перехватил ужасную передачу Эдегора, разыграл длинную «стеночку» с Холанном и с левого края штрафной площади пробил в «домик» Ремсдейлу – 3:0. Дубль и ассист на счету бельгийца. А после достижения разгромного счёта «Манчестер Сити» просто взял и засушил. Причём засушил капитально, даже прессинг особо не включали хозяева. «Арсенал» всё равно ничего не создавал, по большей части катая мяч на своей половине поля.

В концовке «канониры» всё-таки разогнались и сообразили гол престижа, но точный удар Холдинга уже ничего изменить не мог. После корнера Троссар со второй попытки отлично прострелил, а Роб, оставшийся у вратарской площади, замкнул передачу – 3:1. Тем более, что на шестой компенсированной минуте хозяева вернули разгромный статус-кво. С передачи Фила Фодена отличился Эрлинг Холанн - 4:1.

Безоговорочная победа «Манчестер Сити» в битве лидеров АПЛ делает «горожан» главным фаворитом на золото чемпионата. Теперь команда Гвардиолы должна подтвердить свою крутость в битве с «Реалом».