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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Бенефис Де Брёйне: «Манчестер Сити» без вопросов разобрал «Арсенал» в битве лидеров АПЛ

26 Апреля 2023 • 23:59 Комментировать (6)
Манчестер Сити
4:1
Арсенал
окончен

Лондонский «Арсенал» и «Манчестер Сити» сошлись в рамках чемпионата Англии. Встреча 33-го тура АПЛ состоялась 26 апреля на стадионе «Этихад».

Протокол игры  
Манчестер Сити4:1Арсенал
(1:0) Де Брёйне Кевин7'  
(2:0) Стоунс Джон45'  
(3:0) Де Брёйне Кевин54'  
  86'Холдинг Роб (3:1)
(4:1) Холанн Эрлинг  
Эдерсон МораесУокер КайлСтоунс ДжонДиаш Рубен  45'Аканджи МануэльДе Брёйне Кевин 81' (Альварес Хулиан ( 81') Родри Эрнандес  88'Гюндоган Илкай 72' (Марез Рияд ( 72') Силва БернардуХоланн ЭрлингГрилиш Джек  75' 87' (Фоден Фил ( 87')
Запасные: Льюис РикоЛапорт ЭмерикПалмер КоулГомес СерхиоФиллипс КэлвинОртега Штефан
Рамсдейл АаронУайт БенХолдинг РобГабриэль дос СантосЗинченко АлександрЭдегор Мартин 72' (Смит-Роу Эмил ( 72') Парти Томас  76'Джака Гранит 60' (Троссар Леандро ( 60') Сака Букайо 81' (Нелсон Райс ( 81') Жезус Габриэл 81' (Нкетиа Эдди ( 81') Мартинелли Габриэл 60' (Жоржиньо II ( 60')
Запасные: Виейра ФабиуТирни КиранКивёр ЯкубТёрнер Мэтт
26 апреля. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).

 

«Золотой» матч АПЛ, тут нельзя назвать и придумать иначе. Конечно, может быть ещё множество раскладов, но пять очков преимущества «Арсенала» и два матча в запасе у «Манчестер Сити» говорили чётко – победа в очной встрече значит очень многое и точно сделает явным фаворитом чемпионской гонки того, кто её добудет.

Играли две лучшие команды АПЛ, но фаворит был ясен. Звание своё «Манчестер Сити» начал оправдывать с первых же минут. Резво начали матч «горожане» и уже на второй минуте требовали пенальти за падение Де Брёйне, а на седьмой – счёт открыли. Отличился тот же Кевин, после скидки Холанна убежавший к правому углу штрафной площади и сильно пальнувший в ближний – 1:0. Ремсдейл с броском откровенно запоздал.

Разрыв гостей продолжился и далее, «Сити» не давал продохнуть и только везение уберегало «Арсенал». Бернарду убежал от Зинченко и пробил в ближний угол – спас Ремсдейл, Де Брёйне в одиночку «раздел» Уайта и Габриэла, но Бен в последний момент заблокировал удар бельгийца, Холанн расстреливал после передачи Кевина, но и тут спас голкипер. При этом, толкового (да, хоть какого-то) ответа от «Арсенала» мы не видели.

А Холанн продолжал ускользать от защитников. Теперь после передачи Грилиша протащил мяч метров 10 и пробил в дальний угол, но не попал в створ. Один пропущенный мяч за 45 минут можно было бы назвать достижением «Арсенала». Но и его не случилось. В раздевалку отличился Джон Стоунз, замкнувший подачу Кевина Де Брёйне со штрафного удара – 2:0. Несколько раз Оливер посмотрел повтор на предмет офсайда, в итоге засчитав гол.

А после перерыва разбор «Арсенала» продолжился. Разгром оформил неугомонный Де Брёйне. Сам Кевин перехватил ужасную передачу Эдегора, разыграл длинную «стеночку» с Холанном и с левого края штрафной площади пробил в «домик» Ремсдейлу – 3:0. Дубль и ассист на счету бельгийца. А после достижения разгромного счёта «Манчестер Сити» просто взял и засушил. Причём засушил капитально, даже прессинг особо не включали хозяева. «Арсенал» всё равно ничего не создавал, по большей части катая мяч на своей половине поля.

В концовке «канониры» всё-таки разогнались и сообразили гол престижа, но точный удар Холдинга уже ничего изменить не мог. После корнера Троссар со второй попытки отлично прострелил, а Роб, оставшийся у вратарской площади, замкнул передачу – 3:1. Тем более, что на шестой компенсированной минуте хозяева вернули разгромный статус-кво. С передачи Фила Фодена отличился Эрлинг Холанн - 4:1.

Безоговорочная победа «Манчестер Сити» в битве лидеров АПЛ делает «горожан» главным фаворитом на золото чемпионата. Теперь команда Гвардиолы должна подтвердить свою крутость в битве с «Реалом».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон
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Комментарии (6)
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Alex1972
27 Апреля 2023 в 00:25
Лысый шарлатан на высоте ..
Alexs
27 Апреля 2023 в 00:22
Браво сити
Promt Roman
27 Апреля 2023 в 00:15
Норм кнешн лысый шарлатан свинью Арсеналу на левый фланг в защиту подсунул. Пушкари на него положились, но вдолгую он сыграл на руку шарлатану.
Zed2891
27 Апреля 2023 в 00:21
Это правда, Зинаида только интервью раздавать научился, а сам как был посредственным говном в Сити, так им и остался.
Ах да, как там супермегагалактическая звезда Сака, опять не видно и не слышно. Надо обязательно предложить 300 косарей в неделю этому черному господину. И будет второй Озил).
roksanvanino2015
27 Апреля 2023 в 00:05
давайте по чесноку - сити сильнее арсенала
все 3 матча выиграли с запасом
арсы с артетой молодцы, но они выжали из себя все что могли
кто у сити был отбросом (зинченко, жезус), тот у арса в старте
да и лидерство арсов было только из за того что в лч не играли
в след сезоне заметно опустятся
InterSan
27 Апреля 2023 в 00:03
Чего и следовало ожидать.
МС слишком силен на дистанции.
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