Ремсдейл: «Арсенал» продолжит бороться за чемпионство

Вратарь лондонского «Арсенала» Аарон Ремсдейл высказался после крупного поражения от «Манчестер Сити» (1:4) в матче 33-го тура Английской премьер-лиги.

«Команда расстроена, но мы не будем сдаваться. В турнирной таблице большая плотность, поэтому мы должны приложить максимум усилий во всех оставшихся матчах, чтобы одержать пять побед. В конце сезона посмотрим, какой будет итог», — цитирует Ремсдейла Goal.

В текущем сезоне 24-летний голкипер провел 36 матчей во всех турнирах, пропустил 41 гол и 13 раз сыграл «на ноль».

«Арсенал» остался лидером чемпионата Англии, набрав 75 очков за 33 тура. «Манчестер Сити» идет на второй строчке, отставая на два зачетных балла. Однако команда Хосепа Гвардиолы имеет в запасе два матча.