Тренер «Брентфорда» Франк прокомментировал слухи о переходе Хики в «Манчестер Сити»

Рулевой «Брентфорда» Томас Франк опроверг слухи о возможной продаже Аарона Хики в «Манчестер Сити».

На днях английские СМИ сообщили о том, что 20-летний левый защитник стал трансферной целью Хосепа Гвардиолы, возглавляющего «горожан».

«Мы не продадим его. Он не провёл в нашем клубе и года. Аарон – отличный молодой игрок, впереди у которого фантастическое будущее, но ему нужно проявить себя ещё ярче, чтобы попасть в клуб уровня «Манчестер Сити». Мне очень нравится игра Хики, но его развитие продолжается», – цитирует Sky Sports датского тренера.

Аарон Хики провёл 20 матчей в текущем розыгрыше Премьер-лиги. Его контракт с «Брентфордом» рассчитан до 2026 года.