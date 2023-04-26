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Тренер «Брентфорда» Франк прокомментировал слухи о переходе Хики в «Манчестер Сити»

26 Апреля 2023 • 01:21 Комментировать
Челси
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Брентфорд
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Через 18 ч. 52 мин.

Рулевой «Брентфорда» Томас Франк опроверг слухи о возможной продаже Аарона Хики в «Манчестер Сити».

На днях английские СМИ сообщили о том, что 20-летний левый защитник стал трансферной целью Хосепа Гвардиолы, возглавляющего «горожан».

«Мы не продадим его. Он не провёл в нашем клубе и года. Аарон – отличный молодой игрок, впереди у которого фантастическое будущее, но ему нужно проявить себя ещё ярче, чтобы попасть в клуб уровня «Манчестер Сити». Мне очень нравится игра Хики, но его развитие продолжается», – цитирует Sky Sports датского тренера.

Аарон Хики провёл 20 матчей в текущем розыгрыше Премьер-лиги. Его контракт с «Брентфордом» рассчитан до 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Брентфорд Томас Франк Аарон Хики трансферы футбола - лето 2023
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ЧЕЛСИ БРЕНТФОРД
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