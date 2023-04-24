Тренер «Жироны» Мичел: «Хочу видеть «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов»

Главный тренер «Жироны» Мичел будет болеть за «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Напомним, «Жироне» завтра предстоит сыграть с «королевским клубом» в чемпионате Испании на своём домашнем стадионе.

«Хочу видеть «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов. У меня много друзей в Мадриде, да и «Реал» к тому же является испанской командой, но в полуфинале я буду поддерживать именно «Манчестер Сити», – сказал Мичел на пресс-конференции.

Напомним, «Реал» в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов выбил «Манчестер Сити» как раз из полуфинала, совершив сумасшедший камбэк в ответной встрече на «Сантьяго Бернабеу».