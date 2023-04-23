«Астон Вилла» начала работу над подписанием Кайла Уокера и Кэлвина Филлипса.

Оба футболиста могут покинуть ряды «Манчестер Сити» грядущим летом, и бирмингемский клуб считается одним из основных претендентов на крайнего защитника и полузащитника сборной Англии. Как сообщает издание Football Insider, ссылаясь на близкие к «Манчестер Сити» источники, руководство «горожан» вполне может согласиться на предложение «Астон Виллы» в 55 млн фунтов стерлингов (около 63 млн евро) сразу за двух футболистов.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 32-летнего Уокера в 15 млн евро, а 27-летнего Филлипса – в 35 млн.