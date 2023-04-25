Канчельскис поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Манчестер Сити» и «Арсеналом»

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от предстоящего матча 33-го тура Английской премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Арсеналом».

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» считает, что золото в этом сезоне заберут подопечные Хосепа Гвардиолы, ведь по статистике столичный клуб штормит в конце сезона, однако он ожидает, что поединок получится интересным.

«В этой встрече фаворит — «Сити». Думаю, будет результативная игра, ожидаю много голов. У «Сити» есть преимущество домашнего поля, к тому же они нашли свою волну», - заявил Канчельскис в разговоре со Sport24.

Поединок между лидерами Премьер-лиги состоится завтра, 26 апреля, и начнётся в 22:00 по московскому времени.