Невилл поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Манчестер Сити» и «Арсеналом»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился ожиданиями от матча 33-го тура Английской премьер-лиги между «Манчестер Сити» и лондонским «Арсеналом».

Экс-игрок сборной Англии отметил, что «горожане» любят такие игры, и они уже сталкивались с подобным, а Артета со столичным клубом должны стремиться к этому.

«Это действительно тяжело, но я надеюсь, что они справятся, потому что скачок с пятого места в прошлом сезоне к титулу стал бы сенсацией. Именно такого мы ждем от АПЛ», - заявил Невилл в эфире Sky Sports.

Поединок между лидерами АПЛ состоится 26 апреля на «Этихаде».