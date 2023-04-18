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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Невилл поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Манчестер Сити» и «Арсеналом»

18 Апреля 2023 • 16:24 Комментировать (2)
Манчестер Сити
...
Арсенал
26.04 22:00

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился ожиданиями от матча 33-го тура Английской премьер-лиги между «Манчестер Сити» и лондонским «Арсеналом».

Экс-игрок сборной Англии отметил, что «горожане» любят такие игры, и они уже сталкивались с подобным, а Артета со столичным клубом должны стремиться к этому.

«Это действительно тяжело, но я надеюсь, что они справятся, потому что скачок с пятого места в прошлом сезоне к титулу стал бы сенсацией. Именно такого мы ждем от АПЛ», - заявил Невилл в эфире Sky Sports.

Поединок между лидерами АПЛ состоится 26 апреля на «Этихаде». 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Гари Невилл
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МАНЧЕСТЕР СИТИ АРСЕНАЛ
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Комментарии (2)
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FORZAYOU
18 Апреля 2023 в 18:37
болелы Арсенала заждались уже. Как ливер скоро будут. По тридцать лет ждать
LMI
18 Апреля 2023 в 16:58
Ничего не будет сенсационного. Очередное поражение по факту. Будут только надежды
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