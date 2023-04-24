Три клуба заинтересованы в подписании Лапорта

Центральный защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт может в скором времени сменить клуб.

Неопределённость в будущем испанца вызвана его нечастыми попаданиями в стартовый состав «горожан» в текущем сезоне. По информации журналиста Серхио Фернандеса, интерес к 28-летнему футболисту проявляют «Ньюкасл», «Ювентус» и «Милан». Сам центрбек предпочёл бы перебраться в «Барселону», если от неё поступит предложение. «Атлетик» Бильбао также задумывается о возвращении своего воспитанника, однако считает трансфер маловероятным.

Текущая стоимость Эмерика Лапорта оценивается экспертами Transfermarkt в 30 млн евро.