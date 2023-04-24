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Три клуба заинтересованы в подписании Лапорта

24 Апреля 2023 • 20:44 Комментировать
Манчестер Сити
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Арсенал
1 1.55 X 4.40 2 5.50
26.04 22:00

Центральный защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт может в скором времени сменить клуб.

Неопределённость в будущем испанца вызвана его нечастыми попаданиями в стартовый состав «горожан» в текущем сезоне. По информации журналиста Серхио Фернандеса, интерес к 28-летнему футболисту проявляют «Ньюкасл», «Ювентус» и «Милан». Сам центрбек предпочёл бы перебраться в «Барселону», если от неё поступит предложение. «Атлетик» Бильбао также задумывается о возвращении своего воспитанника, однако считает трансфер маловероятным.

Текущая стоимость Эмерика Лапорта оценивается экспертами Transfermarkt в 30 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Милан Ювентус Барселона Манчестер Сити Атлетик Бильбао Эмерик Лапорт трансферы футбола - лето 2023
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МАНЧЕСТЕР СИТИ АРСЕНАЛ
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