Коло Туре рассказал об огромном давлении на «Арсенал»

Бывший защитник лондонского «Арсенала» Коло Туре рассказал, что мешает «канонирам» набирать очки и рваться к долгожданному чемпионству в АПЛ. Это давление, которое испытывает команда из-за того, что «канониры» 19 лет не становились чемпионами Англии.

«Они давно не побеждали в АПЛ и поэтому ощущают огромное давление. Иногда ведут в счёте, но перестают играть, дожимая соперника и добиваясь результата. Если они хотят стать чемпионами, им надо над этим работать», - цитирует Туре Manchester Evening News.

Напомним, что в трёх последних матчах АПЛ «Арсенал» разочаровал своих болельщиков, сыграв трижды вничью с не самыми сильными командами Англии – «Ливерпулем» (2:2), «Вест Хэмом» (2:2) и «Саутгемптоном» (3:3).

«Манчестер Сити» - «Арсенал»: прогноз на матч 33-го тура АПЛ