Де Брёйне забил семь голов в ворота «Арсенала» в АПЛ, это его любимый соперник

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне сегодня поразил ворота «Арсенала» в очном матче, открыв счёт.

Как сообщает Opta, этот гол стал для бельгийца уже седьмым в карьере в ворота «канониров» в рамках АПЛ. Более того, это на два гола больше, чем в ворота любой другой команды в турнире.

Матч «горожан» и «канониров», к концу подходит первый тайм. Счёт неизменный – 1:0, игра проходит при подавляющем преимуществе подопечных Хосепа Гвардиолы.

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