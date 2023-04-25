«Арсенал» и Сака полностью согласовали условия контракта ещё в прошлом месяце

Вингер «Арсенала» Букайо Сака согласился продлить контракт с клубом.

Руководство «канониров» давно работает над новым договором с молодой звездой команды. Согласно обновлённому отчёту инсайдера Фабрицио Романо, договорённость по всем условиям соглашения достигнута ещё в прошлом месяце. Остался лишь один шаг – официальное подтверждение клуба. Отмечается также, что переговоры с центральным защитником Вильямом Салиба по-прежнему ведутся, однако француз пока не дал своего согласия.

Букайо Сака провёл 42 матча за команду Микеля Артеты во всех турнирах текущего сезона, отметившись 14 голами и 11 ассистами.