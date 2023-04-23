Бернарду Силва «без ума» от «Барселоны»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва остаётся на радарах у «Барселоны».

Каталонцы с прошлого года проявляют интерес к португальцу, однако сделка считается почти неосуществимой из-за финансового состояния гранда Ла Лиги. Как информирует инсайдер Херард Ромеро, самому Силве и его жене очень нравится «Барселона» – они «без ума» от клуба. Не исключено, что руководство «сине-гранатовых» вновь попробует провернуть дорогостоящую сделку, если перед этим сможет выгодно продать ряд игроков.

Контракт Бернарду Силвы с «Манчестер Сити» рассчитан до 2025 года. Его трансферная стоимость, согласно оценке Transfermarkt, составляет 80 млн евро.