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Гвардиола поделился ожиданиями от матча «Манчестер Сити» - «Арсенал»

24 Апреля 2023 • 10:22 Комментировать (1)
Манчестер Сити
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Арсенал
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26.04 22:00

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от предстоящего матча 33-го тура Английской премьер-лиги, в котором его команда сыграет против лондонского «Арсенала».

Испанский специалист отметил, что в среду «горожанам» предстоит финал против лидера чемпионата, который имеет преимущество в пять очков.

«Премьер-лига — это 11 месяцев работы, работы, работы. И мы хотим воспользоваться этой возможностью. Мы не можем сделать это в одиночку. Надеюсь, весь «Этихад» будет заполнен за три часа до игры», - приводит слова Гвардиолы Reuters.

Напомним, что игра состоится в среду, 22 апреля. Начало – в 22:00 по московскому времени.

«Арсенал» опережает «Манчестер Сити» на пять баллов, но имеет на две игры больше.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Хосеп Гвардиола
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МАНЧЕСТЕР СИТИ АРСЕНАЛ
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Комментарии (1)
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Емельян
24 Апреля 2023 в 10:45
Балашов! Ну ты и м... "...Напомним, что игра состоится в среду, 22 апреля..." Даже в первом классе знают: Во-первых - 22 апреля уже прошло! Во-вторых - 22 апреля - это была суббота! И в третьих - среда будет 26 апреля! Ну ты и тормоз!!! Днище! И как таких еще держат, и даже платят! Если такие "комментаторы и журналисты" в России, так и футбол им под стать! А вот Азиа́тская конфедера́ция футбо́ла, АФК как раз и подходит для Раши. И тут то Виталий Балашов и будет на коне! А для Европы и Южной Америки он жалок. Ну не бывают в солидных изданиях таких му...ков!
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