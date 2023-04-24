Гвардиола поделился ожиданиями от матча «Манчестер Сити» - «Арсенал»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от предстоящего матча 33-го тура Английской премьер-лиги, в котором его команда сыграет против лондонского «Арсенала».

Испанский специалист отметил, что в среду «горожанам» предстоит финал против лидера чемпионата, который имеет преимущество в пять очков.

«Премьер-лига — это 11 месяцев работы, работы, работы. И мы хотим воспользоваться этой возможностью. Мы не можем сделать это в одиночку. Надеюсь, весь «Этихад» будет заполнен за три часа до игры», - приводит слова Гвардиолы Reuters.

Напомним, что игра состоится в среду, 22 апреля. Начало – в 22:00 по московскому времени.

«Арсенал» опережает «Манчестер Сити» на пять баллов, но имеет на две игры больше.