Хут: «Всё было понятно - «Манчестер Сити» сыграл лучше «Арсенала»

Лондонский «Арсенал» проиграл прямое противостояние с «Манчестер Сити» - вероятность чемпионского титула для команды Микеля Артеты тает буквально на глазах. Бывший защитник «Лестера» чемпионского розлива, Роберт Хут, считает, что итоги матча однозначны - «Манчестер Сити» был лучше.

- Я думаю, сегодня «Арсенал» может поднимать руки вверх и признавать - «Манчестер Сити» лучше. Надо сделать то достойно. «Сити» бесподобно наказывает соперника за ошибки, - цитирует слова Хута BBC Sport.

В следующем туре «Арсенал» сразится с земляками из «Челси», это случится во второй день следующего месяца - мая.